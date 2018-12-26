На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» ограничили движение грузовиков

Движение грузовых машин ограничено на 325-375 километрах трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, этот участок автодороги находится в Саратовской области. Ограничение для проезда большегрузов связано с плохими погодными условиями: обильный снегопад и, как следствие, плохая видимость.

Региональные сотрудники МЧС просят и волгоградских автомобилистов воздержаться от дальних поездок и соблюдать все правила передвижения по заснеженным дорогам и трассам.