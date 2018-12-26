Общество

В Волгограде Комсомольский сад очистил от снега джип-«доброволец»

Общество 26.12.2018 09:50
18379 8
26.12.2018 09:50

Оригинальным способом сегодня освободили от снега дорожки в Комсомольском саду в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по саду проехал джип «Уаз-Патриот» со специальным приспособлением для чистки снега. Креативный «трактор» так эффективно "пробежался"  по дорожкам, что и никакой спецтехники не надо. И прохожие это сразу оценили. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
56681 53
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов
16.12.2018 12:32
31484 0
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22977 0
Общество
26.12.2018 13:11
Общество 26.12.2018 13:11
6598 5 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2018 11:44
Общество 26.12.2018 11:44
703 7 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2018 11:26
Общество 26.12.2018 11:26
4157 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2018 10:17
Общество 26.12.2018 10:17
4880 25 Обсудить

0
Далее
Общество
26.12.2018 09:59
Общество 26.12.2018 09:59
8398 4 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 17:59
Общество 25.12.2018 17:59
6057 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 17:43
Общество 25.12.2018 17:43
22004 5 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 17:05
Общество 25.12.2018 17:05
8458 17 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 16:36
Общество 25.12.2018 16:36
3053 2 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 16:17
Общество 25.12.2018 16:17
11151 22 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 15:24
Общество 25.12.2018 15:24
10366 11 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 14:34
Общество 25.12.2018 14:34
11593 11 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 14:11
Общество 25.12.2018 14:11
5074 12 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 13:03
Общество 25.12.2018 13:03
1600 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2018 09:56
Общество 25.12.2018 09:56
4778 27 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:29
"Не могут без Пафоса": Футболисты волгоградского «Ротора» проведут тренировку на КипреСмотреть фотографии
13:11
На "слуг народа" в Волгограде потратят больше 1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде единороссы назвали дату досрочного сложения полномочий регионального лидера партии
11:48
В Волгоградской области полицейские накрыли нарколабораторииСмотреть фотографии
11:45
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» победил в конкурсе «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского»Смотреть фотографии
11:44
В Волгограде тружеников «невидимого фронта» наградили за ЧМ-2018Смотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области снегом завалило дороги к населенным пунктамСмотреть фотографии
11:26
«Ростелеком» завершил проект по подключению медицинских учреждений Волгоградской области к интернетуСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде членов наркосемьи может разлучить навеки пожизненный приговор
10:17
В Волгограде водитель сбил 14-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцы боятся повторения снегопада пятилетней давности Смотреть фотографии
10:12
РИТЭК поздравил пациентов детских клиник Волгограда с Новым годомСмотреть фотографии
09:59
«Взрыв эмоций»: в Волгограде народные контролеры проверили правила торговли пиротехникой Смотреть фотографииCмотреть видео
09:56
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» ограничили движение грузовиков
09:50
В Волгограде Комсомольский сад очистил от снега джип-«доброволец»Cмотреть видео
20:03
«Высота 102»ТВ: Движение Волгограда вперед не остановить Cмотреть видео
17:59
Волгоград «зачищают» от УК-пустышекСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде «укрепят» проект продолжения Нулевой продольной на югСмотреть фотографии
17:14
В Волгограде в заброшенный дендропарк вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде скоростной трамвай хотят отправить до СпартановкиСмотреть фотографии
16:36
Скончался профессор-легенда Волгоградского государственного университетаСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские ритейлеры «навариваются» на яйцахСмотреть фотографии
15:24
Жители глубинки Волгоградской области выразили недоверие «Единой России» из-за перебоев с водойСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области двое подельников хоронили тела своих жертв в домеСмотреть фотографии
14:34
Борис Усик: в Волгограде никто не пошевелил пальцем после одобрения идеи создания суворовского училища Смотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области назвали самые недоброжелательные медучрежденияСмотреть фотографии
13:03
Набережную Волгограда освободят от крупногабаритной рекламыСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области мужчина за 11 тысяч рублей пытался откупиться от дочкиСмотреть фотографии
12:10
Двое жителей Волгоградской области устроили ночь погромов и поджогов Смотреть фотографии
12:03
В центре Волгограда остановились трамваи из-за ДТПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 