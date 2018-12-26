В Волгограде Комсомольский сад очистил от снега джип-«доброволец»

Общество 26.12.2018 09:50
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26.12.2018 09:50
Оригинальным способом сегодня освободили от снега дорожки в Комсомольском саду в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по саду проехал джип «Уаз-Патриот» со специальным приспособлением для чистки снега. Креативный «трактор» так эффективно "пробежался" по дорожкам, что и никакой спецтехники не надо. И прохожие это сразу оценили.
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