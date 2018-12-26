«Взрыв эмоций»: в Волгограде народные контролеры проверили правила торговли пиротехникой





До Нового года остается меньше недели, а волгоградцы в предвкушении праздника уже тренируются в запуске петард. Но, чтобы любимое новогоднее развлечение принесло волгоградцам радость, а не огорчения, координаторы проекта «Народный контроль» решили проверить, насколько в городе соблюдаются правила торговли пиротехникой, сообщает ИА «Высота 102».

Наличие необходимых сертификатов и соблюдение пожарной безопасности были приоритетными пунктами проверки. Помимо этого, продавцов протестировали на знание законодательства. К слову, ни один из продавцов не согласился продать товар несовершеннолетнему. А ведь именно халатность продавцов и предпринимателей зачастую приводит к различным ЧП, связанным с использованием пиротехники. «С начала декабря такие рейды проходят по всей территории нашей страны. Мы наблюдаем, насколько выполняются требования к продаже пиротехнических изделий, продаются ли они несовершеннолетним, что является незаконным. Напоминаю, что до 16 лет невозможна продажа пиротехники, а в отдельных случаях – и до 18 лет, когда мы классифицируем пиротехнику как особо опасную. Мы проверяем и условия хранения, и наличие сертификатов. Но уже можно сказать по итогам промежуточных рейдов, что в целом по стране мы фиксируем меньшее количество нарушений, чем в прошлом году», - отметила федеральный координатор проекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

Не стал исключением и Волгоград. Лишь в некоторых торговых точках у народных контролеров возникли вопросы к продавцам по поводу сертификатов на отдельные виды продукции, но все замечания владельцы торговых точек обещали устранить. А значит, есть уверенность, что предстоящий Новый год принесет нам бурю положительных эмоций, а взрывы петард и запуски салютов – только радость и восторг.