Волгоград «зачищают» от УК-пустышек

Общество 25.12.2018 17:59
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25.12.2018 17:59
Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию УК «МУК «ЖКХ Кировского района». Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, поводом для этого стало отсутствие домов в управлении компании. Хотя лицензия на этот вид деятельности была получена "МУК "ЖКХ Кировского района" еще в 2015 году. В соответствии с требованиями Жилищного кодекса лицензия аннулируется, если УК в течение шести месяцев не осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее арбитражный суд по заявлениям госжилинспекции аннулировал лицензии еще у нескольких УК-пустышек по тем же основаниям.
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