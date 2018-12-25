В Волгограде «укрепят» проект продолжения Нулевой продольной на юг





В следующем году запланировано строительство дороги по ул. им. Пожарского в Кировском районе Волгограда. Также в 2019 году начнутся подготовительные работы по соединению улицы Электролесовской с улицей Кирова – соответствующий проект уже разработан. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня Виталий Лихачев на ежегодном отчете главы Волгограда.

«Мы видим, что уже сегодня нулевая Продольная пользуется большим спросом, приняв на себя значительную часть автомобильного трафика. Поэтому необходимо продолжить ее вплоть до Кировского района. Конечно, это большая работа, рассчитанная не на один год. Но сегодня мы делаем очередной шаг – начинаем проектировать берегоукрепление там, где это необходимо для прохождения будущей магистрали», - пояснил глава Волгограда.



