



Комплекс эколого-просветительских мероприятий «Оберегая природу», представленный ООО «Газпром трансгаз Волгоград», жюри конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» признало лучшим в номинации «Социально-экологические инициативы».





На фото: Президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачев (слева) и заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО « Газпром » Александр Ишков.

Проект-победитель был реализован Обществом в 2017-2018 годах. В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» были проведены десятки экологических мероприятий на территории производственных объектов Общества, а также в населённых пунктах, где расположены подразделения предприятия. Руководитель проекта — генеральный директор ООО«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.

В настоящее время в природоохранную деятельность вовлечены практически все сотрудники предприятия, а система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Волгоград» сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001.

Системный подход и использование современных методов менеджмента позволяет ООО «Газпром трансгаз Волгоград» эффективно управлять природоохранной деятельностью. Все это, а также активное участие сотрудников Общества в экологических мероприятиях, высоко оценил Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.



