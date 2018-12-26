Экономика

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» победил в конкурсе «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского»

Экономика 26.12.2018 11:45
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26.12.2018 11:45


Комплекс эколого-просветительских мероприятий «Оберегая природу», представленный ООО «Газпром трансгаз Волгоград», жюри конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» признало лучшим в номинации «Социально-экологические инициативы». 

На фото: Президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачев (слева) и заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром» Александр Ишков.
Проект-победитель был реализован Обществом в 2017-2018 годах. В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» были проведены десятки экологических мероприятий на территории производственных объектов Общества, а также в населённых пунктах, где расположены подразделения предприятия. Руководитель проекта  — генеральный директор ООО«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.
В настоящее время в природоохранную деятельность вовлечены практически все сотрудники предприятия, а система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Волгоград» сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001.
Системный подход и использование современных методов менеджмента позволяет ООО «Газпром трансгаз Волгоград» эффективно управлять природоохранной деятельностью. Все это, а также активное участие сотрудников Общества в экологических мероприятиях, высоко оценил Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. 

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