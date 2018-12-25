Волгоградские ритейлеры «навариваются» на яйцах





Причины резкого подорожания яиц в Волгоградской области следует искать в торговых сетях. Генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Волжская», депутат Волгоградской облдумы Михаил Струк рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» о том, как складывается цена на этот популярный продукт питания в регионе. «В Волгоградской области традиционно высокие цены на зерно, так как наш регион экспортный, и основные корма для птицы взлетели в цене – и фуражная пшеница, и подсолнечный шпрот, - пояснил Михаил Струк. – Дал о себе знать и рост стоимости ГСМ. При этом по данным «Росптицесоюза» средняя цена на яйцо в 2018 году в России составила 41 рубль 30 копеек. Летом птицефабрики продавали яйцо ниже себестоимости – по 20-25 рублей за десяток. Но к зиме увеличился спрос, в том числе и в связи с новогодними праздниками. С ноября мы отпускаем яйцо первой категории по 54-55 рублей и больше не меняли отпускную цену. Так что все вопросы по поводу того, что цены на яйца продолжают расти, надо задавать торговым сетям».

Напомним, жители Волгоградской области с изумлением наблюдают, как в магазинах меняются в сторону увеличения ценники на яйцах. В некоторых торговых точках стоимость десятка яиц уже достигает 100 (!) рублей. Тенденцию роста цен на этот продукт питания зафиксировали и в Волгоградстате. При этом здесь называют среднюю стоимость десятка яиц на уровне примерно 67 рублей. В ситуацию вмешалось Волгоградское УФАС – здесь намерены разобраться, где именно в цепочке ценообразования произошел такой скачок стоимости.



