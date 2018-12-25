Два волгоградца: 50-летний Сергей Шибанов и 39-летний Евгений Костин подозреваются в совершении особо тяжких преступлений, в том числе и в убийстве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчинам инкриминируется сразу три статьи уголовного кодекса: умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, убийство по найму и подстрекательство к убийству.
Происшествия 25.12.2018 14:58
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25.12.2018 14:58
Два волгоградца: 50-летний Сергей Шибанов и 39-летний Евгений Костин подозреваются в совершении особо тяжких преступлений, в том числе и в убийстве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчинам инкриминируется сразу три статьи уголовного кодекса: умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, убийство по найму и подстрекательство к убийству.
Два волгоградца: 50-летний Сергей Шибанов и 39-летний Евгений Костин подозреваются в совершении особо тяжких преступлений, в том числе и в убийстве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчинам инкриминируется сразу три статьи уголовного кодекса: умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, убийство по найму и подстрекательство к убийству.
По данным следствия, в январе 2009 года Сергей Шибанов с другим мужчиной распивал алкоголь в доме родственников Костина в поселке Новый Рогачик. В ходе застолья возник конфликт и Шибанов несколько раз ударил своего гостя. От полученных травм мужчина скончался, а тело Шибанов закопал в подвале дома.
Также в январе того же 2009 Шибанов убил еще одного человека. Но на этот раз, по данным следствия, он сделал это за деньги. Заказал убийство за 9 тысяч рублей ему второй фигурант дела - Евгений Костин. Труп Шибанов также закопал на территории участка дома Костина.
Обнаружили человеческие останки во время ремонта уже новые владельцы дома. На страшную находку наткнулись только в конце 2017 года.
Вину в инкриминируемых деяниях Шибанов признает частично, Костин – отрицает. Уголовное дело направлено прокуратурой региона в Волгоградский областной суд. Сейчас обвиняемые под стражей.
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