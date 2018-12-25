Борис Усик: в Волгограде никто не пошевелил пальцем после одобрения идеи создания суворовского училища
Общество 25.12.2018 14:34
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25.12.2018 14:34
О том, что в Волгограде пока инертно относятся к одобренной на федеральном уровне идее об открытии в городе суворовского училища, рассказал сегодня Почетный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик, сообщает ИА «Высота 102». В ходе круглого стола, посвященного годовщине ввода советских войск в Афганистан, Борис Усик посетовал, что в миллионном городе нет ни одного учебного заведения военного профиля. «В начале года президент поставил резолюцию на письме о воссоздании суворовского училища. Год пролежало это письмо, никакой реакции с нашей стороны. Хотя из управления учебных заведений Министерства обороны позвонили и написали, что нужно создать рабочую группу, описать параметры городка Качинского училища, казарменный фонд и так далее. Никто и пальцем не пошевелил», - сказал Борис Усик, обращаясь к представителям Союза ветеранов Афганистана. Как выяснило ИА «Высота 102», речь шла о письме за подписью председателя реготделения всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергея Назарова, направленном в адрес Минобороны. В письме содержалось мнение ветеранского сообщества об использовании базы закрытого много лет назад Качинского высшего военного авиационного училища лётчиков для создания в Волгограде суворовского училища.
Почетный гражданин Волгограда, который двадцать лет был директором музея-панорамы «Сталинградская битва», сегодня также высказал мнение, что те, кто прошел Афганистан, должны заменить ветеранов Великой Отечественной войны, стать более активными. «И нужно для этого работать, и не такими круглыми столами. Ветераны афганской войны должны быть во власти, должны возглавлять центры патриотической подготовки… Мы сегодня больше должны говорить не о том, что мы сделали в Афганистане, прошедшее время… Давайте вернемся к нашей жизни. Что мы можем сделать, чтобы мужество наших ребят было не просто воспоминанием», - высказал свое мнение заслуженный волгоградец.
Сегодня на круглом столе на тему «Историческая оценка ввода советских войск в Афганистан» приняли участие ветераны боевых действий, бывшие сотрудники КГБ, представители семей погибших солдат.
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