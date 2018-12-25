Происшествия

В Волгоградской области мужчина за 11 тысяч рублей пытался откупиться от дочки

Происшествия 25.12.2018 12:48
2879 1
25.12.2018 12:48


За взятку должностному лицу в размере 11 тысяч рублей в Палассовском районе Волгоградской области задержан 34-летний безработный местный житель. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, мужчина пытался подкупить старшего судебного пристава района.
Установлено, что подозреваемый -  злостный неплательщик алиментов. Он не отдавал деньги на содержание своей дочери с 2010 года. Сумма накопилась немаленькая — более 350 тысяч рублей. «Замять» дело мужчина предложил приставу за взятку, по размеру  меньшую в 30 с лишним в раз, чем задолженность перед родным ребенком.
Передача денег проходила под контролем оперативников территориального подразделения МВД — мужчину задержали с поличным. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал и написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Волгоградца задержали за крушение молотком витрин в кулинарии (ВИДЕО)
24.12.2018 10:56
20270 32
В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подростка
10.12.2018 22:44
15736 0
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП
07.12.2018 09:29
10287 11
Происшествия
25.12.2018 12:10
Происшествия 25.12.2018 12:10
4754 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.12.2018 12:03
Происшествия 25.12.2018 12:03
449 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.12.2018 11:33
Происшествия 25.12.2018 11:33
347 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.12.2018 12:43
Происшествия 24.12.2018 12:43
3354 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.12.2018 10:56
Происшествия 24.12.2018 10:56
20270 32 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.12.2018 10:32
Происшествия 24.12.2018 10:32
1432 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.12.2018 14:01
Происшествия 23.12.2018 14:01
3415 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.12.2018 11:05
Происшествия 23.12.2018 11:05
3500 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.12.2018 10:51
Происшествия 23.12.2018 10:51
1961 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.12.2018 11:28
Происшествия 22.12.2018 11:28
2924 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.12.2018 11:26
Происшествия 22.12.2018 11:26
859 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.12.2018 17:04
Происшествия 21.12.2018 17:04
2480 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.12.2018 15:13
Происшествия 21.12.2018 15:13
3621 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.12.2018 14:54
Происшествия 21.12.2018 14:54
1938 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.12.2018 14:30
Происшествия 21.12.2018 14:30
2007 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:03
Набережную Волгограда освободят от крупногабаритной рекламыСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области мужчина за 11 тысяч рублей пытался откупиться от дочкиСмотреть фотографии
12:10
Двое жителей Волгоградской области устроили ночь погромов и поджогов Смотреть фотографии
12:03
В центре Волгограда остановились трамваи из-за ДТПСмотреть фотографии
11:57
«Расстрелять, что ли?"»: Волгоградский облсуд оставил в силе приговор кикбоксеру Владимиру Поташкину и его друзьямСмотреть фотографии
10:45
Цены на основные продукты питания в Волгоградской области «движутся вперед»Смотреть фотографии
09:56
Волгоградская колония изготовит для Минобороны более 15 тысяч ящиковСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда могут рассчитывать на помощь с оплатой вывоза мусораCмотреть видео
18:30
"Депутат, подкинь до дома!": в Волгограде прошел пикет против повышения стоимости проездаСмотреть фотографии
17:38
Волгоградское УФАС заинтересовала информация о росте цен на яйцаСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде поселок 62-ой Армии свяжут с «большой землей» общественным транспортомСмотреть фотографии
15:26
Сервис «МегаФона» поможет оптимально управлять транспортомСмотреть фотографии
14:20
Суд арестовал счета генподрядчика объекта ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
В Садах Придонья появился парк стоимостью 30 млн рублейСмотреть фотографии
13:39
На юге Волгограда вдоль дороги устроили «ловушки» для машинСмотреть фотографии
12:43
Находящуюся в федеральном розыске женщину задержали за распитие алкоголя в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Власти Волгоградской области задумались о льготах для населения на вывоз мусора Смотреть фотографии
11:23
В Волгограде суд рассмотрит дело о серии «автоподстав»Смотреть фотографии
11:15
Мэрия Волгограда ищет таланты для включения в кадровый резервСмотреть фотографии
10:56
Волгоградца задержали за крушение молотком витрин в кулинарии (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Три человека получили травмы в авариях на скользких дорогах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
Шаг вперед: Итоги 2018 годаСмотреть фотографии
08:55
Лидер ЛДПР в Волгоградской области встретит новый год с долгамиСмотреть фотографии
07:43
В ВолГУ ждут нового сотрудника – шагающего робота-учителяСмотреть фотографии
18:24
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Экс-глава УФСИН возглавил управление Минюста России по Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Суд ликвидировал оскандалившийся КПК «Волгоградский Фонд Сбережений»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде тушат пожар в частном сектореСмотреть фотографии
13:21
В Волжском сносят остановочные павильоныСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде бывшего налогового инспектора осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 