

За взятку должностному лицу в размере 11 тысяч рублей в Палассовском районе Волгоградской области задержан 34-летний безработный местный житель. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, мужчина пытался подкупить старшего судебного пристава района.

Установлено, что подозреваемый - злостный неплательщик алиментов. Он не отдавал деньги на содержание своей дочери с 2010 года. Сумма накопилась немаленькая — более 350 тысяч рублей. «Замять» дело мужчина предложил приставу за взятку, по размеру меньшую в 30 с лишним в раз, чем задолженность перед родным ребенком.

Передача денег проходила под контролем оперативников территориального подразделения МВД — мужчину задержали с поличным. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал и написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.



