Набережную Волгограда освободят от крупногабаритной рекламы





Крупногабаритные рекламные конструкции площадью более 4 квадратных метров оказались под запретом на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", в администрации региона издан приказ "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волга". Согласно 15-страничному документу, на набережной им. 62-й Армии определены две зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, с описанием того, что на этой земле можно делать, а что нельзя.

Так, помимо крупногабаритной рекламы, в зоне регулирования застройки №1 (на фото ЗРЗ-1) запрещено использовать строительные технологии, создающие динамические нагрузки и негативное воздействие на объект культурного наследия. Запрещается строительство за исключением работ по устройству площадок для празднеств и гуляний, размещению и реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них выставочных залов и других объектов, высотой до 6 метров. Также разрешается прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, строительство объектов берегоукрепления, гидротехнических сооружений и других необходимых объектов, обеспечивающих эксплуатацию прибрежной зоны.

В зоне регулируемой застройки №2 (на фото ЗРЗ-2), помимо вышеперечисленного, под запрет попали рекламные конструкции на крышах зданий. Строительство запрещено и в этой зоне за исключением возведения объектов торговли, общественного и рекреационного назначения не выше отметки верхней террасы набережной. Разрешается проведение работ по укреплению склонов рельефа с последующим их озеленением и благоустройством, устройство лестниц и пропилей по склонам и террасам, прокладка сетей. Примечательно, что благоустройство территории набережной разрешается проводить, но при условии использования в покрытии пешеходных площадок и тротуаров традиционных природных материалов и применения отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего стилевым характеристикам объекта культурного наследия на период 1952 года.



