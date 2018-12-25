Набережную Волгограда освободят от крупногабаритной рекламы

Общество 25.12.2018 13:03
889 8
25.12.2018 13:03
Крупногабаритные рекламные конструкции площадью более 4 квадратных метров оказались под запретом на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", в администрации региона издан приказ "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волга". Согласно 15-страничному документу, на набережной им. 62-й Армии определены две зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, с описанием того, что на этой земле можно делать, а что нельзя.
Так, помимо крупногабаритной рекламы, в зоне регулирования застройки №1 (на фото ЗРЗ-1) запрещено использовать строительные технологии, создающие динамические нагрузки и негативное воздействие на объект культурного наследия. Запрещается строительство за исключением работ по устройству площадок для празднеств и гуляний, размещению и реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них выставочных залов и других объектов, высотой до 6 метров. Также разрешается прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, дорог, строительство объектов берегоукрепления, гидротехнических сооружений и других необходимых объектов, обеспечивающих эксплуатацию прибрежной зоны.
В зоне регулируемой застройки №2 (на фото ЗРЗ-2), помимо вышеперечисленного, под запрет попали рекламные конструкции на крышах зданий. Строительство запрещено и в этой зоне за исключением возведения объектов торговли, общественного и рекреационного назначения не выше отметки верхней террасы набережной. Разрешается проведение работ по укреплению склонов рельефа с последующим их озеленением и благоустройством, устройство лестниц и пропилей по склонам и террасам, прокладка сетей. Примечательно, что благоустройство территории набережной разрешается проводить, но при условии использования в покрытии пешеходных площадок и тротуаров традиционных природных материалов и применения отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего стилевым характеристикам объекта культурного наследия на период 1952 года.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
56362 53
25.11.2018 18:02
26871 14
16.12.2018 12:32
31434 0
В Волгограде скоростной трамвай хотят отправить до Спартановки25.12.2018 17:05
Скончался профессор-легенда Волгоградского государственного университета25.12.2018 16:36
Волгоградские ритейлеры «навариваются» на яйцах25.12.2018 16:17
Жители глубинки Волгоградской области выразили недоверие «Единой России» из-за перебоев с водой25.12.2018 15:24
Борис Усик: в Волгограде никто не пошевелил пальцем после одобрения идеи создания суворовского училища25.12.2018 14:34
В Волгоградской области назвали самые недоброжелательные медучреждения25.12.2018 14:11
Волгоградская колония изготовит для Минобороны более 15 тысяч ящиков25.12.2018 09:56
"Депутат, подкинь до дома!": в Волгограде прошел пикет против повышения стоимости проезда24.12.2018 18:30
В Волгограде поселок 62-ой Армии свяжут с «большой землей» общественным транспортом24.12.2018 16:26
В Волгограде ямы возле остановок ликвидируют по решению суда24.12.2018 16:22
На юге Волгограда вдоль дороги устроили «ловушки» для машин24.12.2018 13:39
Власти Волгоградской области задумались о льготах для населения на вывоз мусора24.12.2018 12:40
В ВолГУ ждут нового сотрудника – шагающего робота-учителя24.12.2018 07:43
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев23.12.2018 18:24
В Волгограде коммунальщики готовы к «сюрпризам» погоды23.12.2018 17:49
Реклама