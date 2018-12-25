Волгоградская колония изготовит для Минобороны более 15 тысяч ящиков

Общество 25.12.2018 09:56
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25.12.2018 09:56
Исправительная колония №26, расположенная в Красноармейском районе Волгограда, заключила контракт на изготовление для Минобороны РФ ящичной тары. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, всего в рамках контракта ИК-26 должна поставить 15 300 ящиков на общую сумму более 12,2 миллиона рублей. Сообщается, что для выполнения контракта привлечено более 100 осужденных.
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