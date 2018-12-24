«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда могут рассчитывать на помощь с оплатой вывоза мусора







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: кому-то помогут с оплатой новой услуги по вывозу ТБО, полиция разбирается в истории с разбитыми молотком витринами, Волгоградский симфонический оркестр покорил Камышин, новому руководителю регуправления Минюста РФ подарили учебник и другие темы дня.





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