Аналитика

«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда могут рассчитывать на помощь с оплатой вывоза мусора

Аналитика 24.12.2018 20:02
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24.12.2018 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: кому-то помогут с оплатой новой услуги по вывозу ТБО, полиция разбирается в истории с разбитыми молотком витринами, Волгоградский симфонический оркестр покорил Камышин, новому руководителю регуправления Минюста РФ подарили учебник и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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