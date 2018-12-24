



Сегодня комсомольцы провели пикет против повышения стоимости проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», к зданию Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда пришли 15 человек, которые держали в руках плакаты следующего содержания - "Вначале - повышение зарплаты, потом - цен на проезд", "Депутат, подкинь до дома!", "Топливной стране - проезд по народной цене!", "Запрягай коней! Проезд теперь - э-ге-гей!". Как рассказали участники пикета, они считают повышение цены на поездки в общественном транспорте необоснованным решением властей. В связи с этим комсомольцы уже направили ряд обращений в том числе и в прокуратуру. Между тем, пикет проходил уже в кромешной тьме. По словам участников пикета, мэрия согласовала им именно это вечернее время.

Напомним, стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах в Волгограде повысится с 1 января 2019 года. Депутаты Волгоградской гордумы на последнем в этом году заседании приняли пакетом более 30 решений, среди которых был и вопрос повышения проезда. Ранее городские власти обосновали этот непопулярный шаг увеличением расходов пассажирских автотранспортных предприятий в связи с повышением цен на ГСМ и НДС. При этом в мэрии заверяли, что даже после роста стоимости проезда в Волгограде пассажирские перевозки будут ниже, чем в некоторых других регионах страны.