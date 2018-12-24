В Волгограде ямы возле остановок ликвидируют по решению суда





Разрушение дорожного покрытия возле остановок "Дворец спорта", "Площадь Возрождения" и "Германа Титова" должен за свой счет устранить подрядчик - ООО "Дорстройсервис". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", вынес арбитражный суд Волгоградской области по иску МУ "Комдорстрой".

По материалам дела, муниципальное учреждение в июне 2016 года заключило с ООО "Дорстройсервис" контракт на ремонт проспекта им. Ленина в Краснооктябрьском районе. В ходе гарантийной эксплуатации дороги возле указанных остановок общественного транспорта были обнаружены дефекты, связанные с некачественно выполненными работами. Выбоины возле остановок были зафиксированы проверяющими в марте текущего года. Подрядчик самостоятельно дефекты не устранил, поэтому МУ "Комдорстрой" обратился в суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



