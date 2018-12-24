Суд арестовал счета генподрядчика объекта ЧМ-2018 в Волгограде

Бассейн «Спартак». Октябрь 2018 года.
Экономика 24.12.2018 14:20
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24.12.2018 14:20
Арбитражный суд республики Крым наложил арест на расчетные счета генерального подрядчика объекта ЧМ-2018 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные акты, московская компания «Дизайн-сервис» обжаловала данное решение. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на январь будущего года. Арест наложен в пределах суммы, которую пытается взыскать торговая организация из Симферополя (ООО «Стройальянс Крым») – это 3,2 млн рублей.
Напомним, ООО «Дизайн-Сервис» занимается реконструкцией бассейна «Спартак» (в народе известен, как "Центральный") по заказу ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Объект, расположенный возле "Волгоград Арены", ремонтируется в рамках программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства РФ. На обновление бассейна выделено около 400 млн рублей. Сдать в эксплуатацию спортивное сооружение планировалось до конца 2018 года. Однако сроки срываются – по словам строителей, работающих на объекте, «Спартак» будет готов к сдаче не раньше мая 2019 года. В числе возможных причин затягивания строительства называются долги перед субподрядчиками, которые выполняют работы, но деньги не получают. По сведениям информагентства, в настоящее время ситуацией с задолженностью перед строителями заинтересовались контролирующие органы.
За последние полтора месяца в арбитражные суды всего поступило три заявления о взыскании с «Дизайн-сервиса» почти 6 млн рублей. Среди истцов, к примеру, - ФГУП «Спорт-Ин», которое намерено взыскать с генподрядчика 1,3 млн рублей. Еще 4 млн рублей фирма должна выплатить волгоградской компании «Торговый дом бассейны и сауны» за поставку оборудования и его монтаж. В соответствии с заключенным мировым соглашением, долг должен быть погашен до 30 апреля.
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