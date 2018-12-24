

57-летнюю женщину задержали за распитие алкоголя на бульваре Энгельса в Красноармейском районе города. Как сообщили в региональном главке МВД, гражданка при оформлении административного протокола представилась не своим именем. Проверив женщину по базе, полицейские установили — перед ними подозреваемая, находящаяся в федеральном розыске.

Два года назад женщина была фигуранткой уголовного дела по сбыту синтетических наркотиков группой лиц. Все ее подельники уже отбывают сроки, лишь ей одной удалось скрыться. Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемая просто не явилась на оглашение приговора.