57-летнюю женщину задержали за распитие алкоголя на бульваре Энгельса в Красноармейском районе города. Как сообщили в региональном главке МВД, гражданка при оформлении административного протокола представилась не своим именем. Проверив женщину по базе, полицейские установили — перед ними подозреваемая, находящаяся в федеральном розыске.
Происшествия 24.12.2018 12:43
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24.12.2018 12:43
57-летнюю женщину задержали за распитие алкоголя на бульваре Энгельса в Красноармейском районе города. Как сообщили в региональном главке МВД, гражданка при оформлении административного протокола представилась не своим именем. Проверив женщину по базе, полицейские установили — перед ними подозреваемая, находящаяся в федеральном розыске.
57-летнюю женщину задержали за распитие алкоголя на бульваре Энгельса в Красноармейском районе города. Как сообщили в региональном главке МВД, гражданка при оформлении административного протокола представилась не своим именем. Проверив женщину по базе, полицейские установили — перед ними подозреваемая, находящаяся в федеральном розыске.
Два года назад женщина была фигуранткой уголовного дела по сбыту синтетических наркотиков группой лиц. Все ее подельники уже отбывают сроки, лишь ей одной удалось скрыться. Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемая просто не явилась на оглашение приговора.
Полицейские уже передали осужденную сотрудникам УФСИН.
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