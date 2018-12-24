В Волгограде суд рассмотрит дело о серии «автоподстав»

Расследования 24.12.2018 11:23
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24.12.2018 11:23
В инсценировке 11 ДТП на территории Волгограда обвиняется безработный житель Городищенского района, сообщает ИА «Высота 102». Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд. По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, 39 -летний безработный гражданин обвиняется в 3-х эпизодах покушения на мошенничество в составе организованной группы, 8-ми эпизодах мошенничества в сфере страхования, совершенного в составе организованной группы, а также в покушении на мошенничество в сфере страхования с причинением значительного ущерба. По версии следствия, обвиняемый с шестью сообщниками в период с февраля по сентябрь 2017 года устраивали аварии на территории Ворошиловского района Волгограда. В дальнейшем, полагают следователи, сообщники на основании фиктивных документов получили страховые выплаты на сумму свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. По одному из эпизодов обвиняемый 24 января 2017 года пытался получить 100 тысяч рублей в качестве возмещения страховой выплаты по очередному подставному ДТП. В отношении остальных предполагаемых участников аферы уголовные дела выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области.
Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.
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