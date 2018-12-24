Волгоградца задержали за крушение молотком витрин в кулинарии (ВИДЕО)





О хулигане с молотком накануне сообщили пользователи соцсетей. По их сообщениям, мужчина зашел в кулинарию, разбил витрины, а затем молча покинул место преступления. Когда он начал орудовать молотком, посетители кулинарии разбежались. На видеозаписях видно, что злоумышленник снимает свои действия на камеру мобильного телефона.







Полицейские задержали жителя Кировского района, который накануне разбил в кулинарии в Советском районе города все витрины молотком. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 43-летнего подозреваемого в хулиганстве задержали по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину поймали в Советском районе. В настоящее время полиция устанавливает мотивы его действий. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.