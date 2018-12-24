Происшествия

Волгоградца задержали за крушение молотком витрин в кулинарии (ВИДЕО)

Происшествия 24.12.2018 10:56
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24.12.2018 10:56


Полицейские задержали жителя Кировского района, который накануне разбил в кулинарии в Советском районе города все витрины молотком. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 43-летнего подозреваемого в хулиганстве задержали по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину поймали в Советском районе. В настоящее время полиция устанавливает мотивы его действий. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О хулигане с молотком накануне сообщили пользователи соцсетей. По их сообщениям, мужчина зашел в кулинарию, разбил витрины, а затем молча покинул место преступления. Когда он начал орудовать молотком, посетители кулинарии разбежались. На видеозаписях видно, что злоумышленник снимает свои действия на камеру мобильного телефона.


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