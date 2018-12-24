



К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Калачевского района за убийство друга. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, приговор ему вынесли в сентябре текущего года, но он обжаловал вердикт суда, так как считает себя невиновным.

По материалам дела, убийство произошло в летней беседке, где осужденный распивал со своим знакомым спиртное. Между мужчинами возник словесный конфликт, знакомый стал угрожать расправой. Житель Калачевского района схватил нож, который лежал на столе в беседке, и нанес своему обидчику не менее 25 ударов в грудь, живот, верхние и нижние конечности. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте.

Осужденный и его адвокат заявили о несогласии с вынесенным приговором. Калачевец утверждал, что находился с погибшим в дружеских отношениях и у него не было мотивов для убийства. Адвокат заявлял, что по данному уголовному делу доказательств собрано недостаточно, а следствие проведено необъективно и односторонне.

Однако апелляционная инстанция, изучив все материалы и доводы сторон, оставила приговор без изменения, а жалобу осужденного и его адвоката без удовлетворения.



