

Три аварии, в которых водители не справились с управлением и снесли столбы, ограды и турникеты произошли накануне в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, три человека в результате ДТП получили травмы.

В Дзержинском районе на улице Ангарской пенсионер за рулем «Волга Сайбер», не справившись с управлением, снес столб. 67-летнего мужчину пришлось госпитализировать.

А в Краснооктябрьском районе 31-летний мужчина за рулем «ВАЗ — 2114» также не справился с управлением и снес ограждение на улице Библиотечной. В результате с ушибами в больницу попала 30-летняя пассажирка «четырнадцатой».

В Урюписком районе области также произошла похожая авария. На автодороге «рабочий поселок Новониколаевский — станица Нехавская» «Шкоду Октавия» снесло на обочину в металлический турникет. В больницу доставлен 32-летний водитель «Шкоды».



