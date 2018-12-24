Экономика

Шаг вперед: Итоги 2018 года

Экономика 24.12.2018 09:58 Реклама
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24.12.2018 09:58


Новый год на пороге. Каким стал для нас уходящий 2018 год? Он наверняка запомнится каждому. Даже незначительные результаты прибавили нам опыта, преодоление трудностей – духовного роста. Многие провели его бурно и результативно. Решили сложные задачи, реализовали самые смелые планы, приобрели новых партнеров и друзей. И, конечно, создали хороший задел для наступающего 2019 года. События уходящего года подтверждают, что для многих волгоградских предприятий и организаций 2018-ый стал шагом вперед. Подробно – читайте здесь.

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