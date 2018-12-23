В Волгограде коммунальщики готовы к «сюрпризам» погоды





В связи с прогнозируемой неустойчивой погодой, частой сменой температуры с плюса на минус дорожно-коммунальные службы готовятся выйти на улицы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия. В случае ночного понижения температуры, порядка 70 единиц спецтехники оперативно займутся рассыпкой противогололедных реагентов. Основное внимание при обработке улиц будет уделяться спускам, подъемам, а также перекресткам.

В течение выходных снегоуборочная техника была задействована на уборке накатов по улицам Володарского, Н. Отрады, проспектам Ленина и Жукова, на шоссе Авиаторов и других. Вывезено свыше 500 кубометров снежной каши.



