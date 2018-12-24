На юге Волгограда вдоль дороги устроили «ловушки» для машин

Общество 24.12.2018 13:39
6081 3
24.12.2018 13:39
Вот уже почти год рядом с дорогой, по которой ездит в том числе общественный транспорт, на улице Героев малой земли в Красноармейском районе Волгограда зияют глубокие ямы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, когда-то давным-давно здесь проводили работы коммунальные службы – видимо, хотели заменить трубы. Может, и заменили, но вот почему-то за собой не закопали. «Только и сделали, что огородили лентой и исчезли насовсем, а яма осталась - рассказывают горожане. – А ведь здесь проезжают в том числе и маршрутки, не дай бог, водитель не справится с управлением на повороте и полетят пассажиры в эту ловушку».
Хочется надеяться, что в администрации Красноармейского района Волгограда выяснят, кто является автором коммунального «искусства» и заставят его обезопасить этот участок дороги.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
53144 53
25.11.2018 18:02
26793 14
16.12.2018 12:32
31374 0
"Депутат, подкинь до дома!": в Волгограде прошел пикет против повышения стоимости проезда24.12.2018 18:30
В Волгограде поселок 62-ой Армии свяжут с «большой землей» общественным транспортом24.12.2018 16:26
В Волгограде ямы возле остановок ликвидируют по решению суда24.12.2018 16:22
Власти Волгоградской области задумались о льготах для населения на вывоз мусора24.12.2018 12:40
В ВолГУ ждут нового сотрудника – шагающего робота-учителя24.12.2018 07:43
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев23.12.2018 18:24
В Волгограде коммунальщики готовы к «сюрпризам» погоды23.12.2018 17:49
Экс-глава УФСИН возглавил управление Минюста России по Волгоградской области23.12.2018 16:49
Суд ликвидировал оскандалившийся КПК «Волгоградский Фонд Сбережений»23.12.2018 15:18
В Волжском сносят остановочные павильоны23.12.2018 13:21
В Волгограде спецтехника приступила к борьбе со снегопадом22.12.2018 17:22
В Волжском прошли пикеты против пенсионной реформы22.12.2018 16:41
Кадет из Волгограда под Новый год встретился с главой СК РФ на праздничном приеме22.12.2018 15:29
На полигоне в Волгоградской области мобилизовали 200 офицеров22.12.2018 10:56
Сказки конец: в Волгоградской области предупреждают об ухудшении погоды22.12.2018 10:50
Реклама