Общество

На юге Волгограда вдоль дороги устроили «ловушки» для машин

Общество 24.12.2018 13:39
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24.12.2018 13:39


Вот уже почти год рядом с дорогой, по которой ездит в том числе общественный транспорт, на улице Героев малой земли в Красноармейском районе Волгограда зияют глубокие ямы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, когда-то давным-давно здесь проводили работы коммунальные службы – видимо, хотели заменить трубы. Может, и заменили, но вот почему-то за собой не закопали. «Только и сделали, что огородили лентой и исчезли насовсем, а яма осталась - рассказывают горожане. – А ведь здесь проезжают в том числе и маршрутки, не дай бог, водитель не справится с управлением на повороте и полетят пассажиры в эту ловушку». 

Хочется надеяться, что в администрации Красноармейского района Волгограда выяснят, кто является автором коммунального «искусства» и заставят его обезопасить этот участок дороги. 

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