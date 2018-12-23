Расследования 23.12.2018 11:56
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23.12.2018 11:56
К 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Руднянского района за умышленное уничтожение чужого имущества и причинение смерти другому человеку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, осужденный настаивал на отмене приговора по ст. 105 УК РФ «Убийство», утверждая, что не имел на это умысла. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что приговор законный и обоснованный.
По материалам дела, преступление было совершено 1 ноября 2017 года. Осужденный, который тогда находился в неприязненных отношениях с пожилой жительницей поселка Рудня, решил сжечь ее дом. Ночью, находясь около ее домовладения по улице Украинская, он выстрелил из ружья в стекло кухни дома, после чего совершил поджог. В результате возгорания 63-летняя хозяйка дома получила различные травмы, была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась. Установлено, что мужчина планировал преступление: он пришел к домовладению женщины с канистрой бензина. Осужденный знал, что пожилая женщина находится в доме и может погибнуть. На суде он утверждал, что не желал смерти женщине, которая фактически содержала его семью. Поджог домовладения он совершил для того, чтобы напугать потерпевшую, при этом, он выстрелил из обреза ружья в окно дома, чтобы она выбралась из дома самостоятельно. Однако суд сделал вывод, что мужчина безразлично относился к возможной смерти потерпевшей, то есть действовал с косвенным умыслом на убийство.
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