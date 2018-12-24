В ВолГУ ждут нового сотрудника – шагающего робота-учителя

Общество 24.12.2018 07:43
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24.12.2018 07:43
Волгоградский госуниверситет приобретает программируемого человекоподобного робота. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в высоту новый «сотрудник» высшего учебного заведения будет достигать 450 мм, размах его рук – 540 мм, длина ног – 215 мм, размер ступни – 100 на 60 мм. Робот должен развивать скорость ходьбы – 24 см/сек, а интенсивность ходьбы должна достигать 4 шага в секунду. Еще одно требование к функциональным характеристикам робота – подвижность головы. Стоимость закупки составляет 1 миллион 300 тысяч рублей.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского государственного университета, человекоподобного шагающего робота высшее учебное заведение приобретает на средства гранта Минобрнауки РФ. ВолГУ выделено 10 миллионов рублей на программу доступного дополнительного образования детей – «Интеллектуальный консорциум». Робот станет частью этого образования для школьников, увлекающихся естественно-математическими науками. Кроме закупки оборудования для организации образовательного процесса школьников, ВолГУ на средства гранта также занимается проведением учебных смен. Одна из таких смен – «Гениум 30» - открылась недавно в лагере «Зеленая волна».
Фото сайта ВолГУ.
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