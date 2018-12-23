Несовершеннолетняя девушка пострадала во время аварии в Волгограде

Происшествия 23.12.2018 10:51
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23.12.2018 10:51
17-летняя девушка доставлена в больницу с травмами в результате ДТП в Краснооктябрьском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, девушка – пассажир легковой машины, которая влетела на скорости в дерево. Днем на улице Чистозерная 25-летний молодой человек за рулем «Ниссан Скайлайн» не справился с управлением. По предварительной информации, это и стало причиной аварии.
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