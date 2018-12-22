Общество

В Волгограде спецтехника приступила к борьбе со снегопадом

Общество 22.12.2018 17:22
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22.12.2018 17:22


В Волгограде после начала снегопада на дороги вышли 70 единиц спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе  администрации города, сейчас обрабатываются основные магистрали и ключевые дороги. 
После того, как реагент вступит в реакцию со снегом, комбинированные дорожные машины начнут счищать с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы. После этого от снега очищаются второстепенные дороги, дворовые проезды и тротуары. Расчистка внутридворовых проездов и тротуаров ведется силами управляющих организаций.
Дорожно-коммунальные службы призывают водителей быть бдительными на дорогах, соблюдать при движении безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, не бросать личный транспорт на краю проезжей части.

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