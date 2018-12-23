Общество

В Волжском сносят остановочные павильоны

Общество 23.12.2018 13:21
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23.12.2018 13:21


Еще одним остановочным павильоном «старого образца» в Волжском стало меньше. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое сооружение сегодня было демонтировано на остановке «Улица Космонавтов». В мэрии пояснили, что снос остановочных павильонов проходит на основании вступивших в законную силу решений судов в связи с окончанием срока аренда участков. В Волжском осталось еще немало таких остановочных павильонов, состоящих из киосков и навесов со скамейками для ожидающих транспорта пассажиров.
Сегодня сооружение на улице Космонавтов снес сам владелец павильона. В  администрации Волжского рассказали, что на этом месте в следующем году появится современная остановка. Но вот волжане, на глазах которых сносили старую остановку, высказали недовольство. Теперь, по их словам, и спрятаться от снега и дождя негде, да и присесть некуда – здесь не осталось даже лавочек. 

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