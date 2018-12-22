В Волгограде на Мамаевом кургане хотят установить памятник Сталину

Политика 22.12.2018 15:08
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22.12.2018 15:08
С такой идеей выступили волгоградские коммунисты, которые накануне отметили 139-летнюю годовщину со дня рождения Сталина. Как сообщили ИА «Высота 102» в Сталинградском обкоме КПРФ, коммунисты считают несправедливым, что в Волгограде нет ни одного памятника Иосифу Сталину – лишь панно в волгоградском планетарии. «В 2019 году мы планируем исправить эту несправедливость и установить памятник Сталину на главной высоте города – Мамаевом кургане», - заявил первый секретарь обкома КПРФ Андрей Шевченко. Правда, каким образом собираются действовать коммунисты, он не уточнил.
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