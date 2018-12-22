Поле и трибуны стадиона «Волгоград Арена» защитят от вандалов

Спорт 22.12.2018 13:30
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22.12.2018 13:30
Ограждение на гостевом секторе и сетку, защищающую футбольное поле от попадания на него посторонних предметов, установят на стадионе «Волгоград Арена» в соответствии с регламентом Российской Премьер-Лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», аналогичное антивандальное оборудование будет поставлено в общей сложности на семь стадионов – в Волгограде, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске и Екатеринбурге. Запрос котировок в электронной форме на поставку и монтаж внутреннего антивандального ограждения трибун на стадионах и заградительной сети объявило ФГУП «Спорт-Ин». Начальная (максимальная) цена договора составляет 70 миллионов рублей.
Согласно документации, ограждение будет смонтировано на гостевом секторе активной поддержки стадиона, чтобы исключить возможность пересечения болельщиков домашней команды с командой гостей. Высота такого ограждения составит не менее 2,5 метра от основания ступеней. Длина сетки для каждого стадиона разная. Так, на «Волгоград Арене» ее длина составит 80 метров. Все работы должны быть выполнены до 31 марта 2019 года.
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