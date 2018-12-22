В Волжском водитель сбил пенсионерку и скрылся

По предварительной информации, водитель, сдавая назад, не заметил пожилую женщину, идущую ему навстречу.
Происшествия 22.12.2018 11:26
290 0
22.12.2018 11:26
По предварительной информации, водитель, сдавая назад, не заметил пожилую женщину, идущую ему навстречу.
Пожилая женщина обратилась в больницу с травмами, полученными в результате аварии. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 80-летнюю женщину сбила машина во дворе дома на улице 87-гвардейской. Водитель с места аварии скрылся.
По предварительной информации, водитель, сдавая назад, не заметил пожилую женщину, идущую ему навстречу.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
15344 0
07.12.2018 09:29
10160 11
22.11.2018 21:00
14298 0
В Волгограде пассажирка трамвая пострадала из-за беспечного пешехода22.12.2018 11:28
Происшествия 22.12.2018 11:28
1082 0 Обсудить
67-летняя пассажирка волгоградского трамвая накануне попала в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерка пострадала в результате экстренного торможения элетротранспорта. Водителю пришлось неожиданно остановить трамвай из-за перебегающего рельсы пешехода.Происшествие произошло...
Число погибших на пожаре в частном доме в Волгоградской области выросло до трех человек21.12.2018 17:04
Происшествия 21.12.2018 17:04
1919 2 Обсудить
На «танцующем» мосту в Волгограде разбились три машины21.12.2018 15:13
Происшествия 21.12.2018 15:13
2724 2 Обсудить
Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Волгограде21.12.2018 14:54
Происшествия 21.12.2018 14:54
1538 5 Обсудить
Жительница Волгоградской области потеряла крупную сумму на покупке яиц в Интернете21.12.2018 14:30
Происшествия 21.12.2018 14:30
1543 3 Обсудить
В Волгограде ищут невернувшуюся с прогулки женщину с инвалидностью21.12.2018 13:23
Происшествия 21.12.2018 13:23
2011 0 Обсудить
При пожаре в частном доме в Волгоградской области погибли два человека21.12.2018 11:54
Происшествия 21.12.2018 11:54
979 1 Обсудить
В Волгоградской области на трассе сгорел автомобиль21.12.2018 09:53
Происшествия 21.12.2018 09:53
2821 0 Обсудить
Иномарка снесла знак "Волгоград" на въезде в город и улетела в овраг20.12.2018 16:42
Происшествия 20.12.2018 16:42
5380 3 Обсудить
В Волгограде водитель фуры «забыл» свой груз на дороге: пострадала легковушка20.12.2018 14:50
Происшествия 20.12.2018 14:50
2340 1 Обсудить
В Волгограде прямо на улице у мужчины украли компьютер20.12.2018 13:27
Происшествия 20.12.2018 13:27
1883 1 Обсудить
Волгоградец за кражу 8 упаковок рыбы и сыра может получить 4 года тюрьмы20.12.2018 10:13
Происшествия 20.12.2018 10:13
1572 14 Обсудить
В Волгограде на пешеходном переходе микроавтобус сбил 9-летнего мальчика20.12.2018 09:44
Происшествия 20.12.2018 09:44
1716 0 Обсудить
В Волгограде неизвестные разбили стекло троллейбуса19.12.2018 17:49
Происшествия 19.12.2018 17:49
2244 7 Обсудить
В Волгограде с моторного завода вынесли металл на 100 тысяч рублей19.12.2018 14:59
Происшествия 19.12.2018 14:59
2738 8 Обсудить
Реклама