Сказки конец: в Волгоградской области предупреждают об ухудшении погоды





Сильный гололед и изморозь ожидаются на территории Волгограда и области в ближайшие 3-6 часов. Как сообщает ИА «Высота 102», такое предупреждение разослало волгоградцам МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.

В настоящее время в Волгограде установилась по-настоящему сказочная погода: деревья окутались в белоснежные «одежды», на улице легкий морозец. Однако такая погода продлится недолго. Уже в воскресенье, 23 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температуру днем и снег, переходящий в дождь. А это значит, что вместо белоснежного убранства снова будет сырое снежное месиво и лужи.



