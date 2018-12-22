Сказки конец: в Волгоградской области предупреждают об ухудшении погоды

Общество 22.12.2018 10:50
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22.12.2018 10:50
Сильный гололед и изморозь ожидаются на территории Волгограда и области в ближайшие 3-6 часов. Как сообщает ИА «Высота 102», такое предупреждение разослало волгоградцам МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.
В настоящее время в Волгограде установилась по-настоящему сказочная погода: деревья окутались в белоснежные «одежды», на улице легкий морозец. Однако такая погода продлится недолго. Уже в воскресенье, 23 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температуру днем и снег, переходящий в дождь. А это значит, что вместо белоснежного убранства снова будет сырое снежное месиво и лужи.
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