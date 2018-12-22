На полигоне в Волгоградской области мобилизовали 200 офицеров

Общество 22.12.2018 10:56
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22.12.2018 10:56
200 офицеров соединений и воинских частей общевойсковой армии приняли участие в завершившемся сегодня трехдневном мобилизационном сборе на полигоне «Прудбой», сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы Южного военного округа, руководящему составу 8 ОА были продемонстрированы методы подготовки военнослужащих с учетом перевооружения войск военного округа на новые, современные образцы военной техники, а также исходя из опыта последних вооруженных конфликтов. Кроме того, в ходе мобилизационного сбора определен порядок совместных действий мотострелковых, артиллерийских, танковых подразделений, подразделений армейской и оперативно-тактической авиации при выполнении различных учебно-боевых задач.Фото mil.ru
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