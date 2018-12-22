В конкурсе определился ТОП-10 вариантов названия парка в пойме Царицы в Волгограде

Общество 22.12.2018 09:28
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22.12.2018 09:28
В Волгограде стартовал второй этап конкурса по выбору названия для зоны отдыха в пойме реки Царицы от парохода «Гаситель» до автомобильного путепровода. В ходе первого этапа на сайт администрации Волгограда горожане прислали свыше 500 предложений, рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. В результате было отобрано десять самых популярных вариантов, которые сегодня вынесены на общегородское голосование. Голосование продлится до 28 декабря включительно, а его результаты будут объявлены 29 декабря 2018 года. Название, набравшее наибольшее количество голосов, будет присвоено новому парку.
Среди предложений, присланных на конкурс, одними из популярных стали наименования, производные от протекающей здесь реки Царицы: «Царь-град», «Царицыно», «Царицынская ривьера», «Царицынские сады», однако самым частым предложением стал парк «Царицынский», который и вынесен на голосование. Кроме того, волгоградцы активно предлагали варианты, отражающие территориальное расположение парка и его ландшафтные особенности: «Крутые берега», «Прибрежный», «Стрежень», «Раздолье». Они также попали в топ-10 наименований для голосования.
Другими популярными вариантами стали наименования, отражающие дореволюционную историю города. Так, волгоградцы хотели бы гулять в парке «Конкордия» - «в Царицыне был сад «Конкордия», который располагался у Астраханского моста и считался одним из самых популярных в городе», оставляли комментарии жители. Этот вариант как самый распространенный также вынесен на голосование.
Среди других распространенных имен для создаваемого парка в пойме Царицы - «Молодежный», «Современник», «Новая пойма», «Россия». Вариант, который получит наибольшее число голосов в ходе открытого голосования, и будет выбран. Проголосовать можно по ссылке: http://www.volgadmin.ru/d/branches/smi/Park3Quiz. Названия расположены в алфавитном порядке.
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