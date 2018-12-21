На трассах в Волгоградской области погода «подкинет» проблем





Неблагоприятные погодные условия ожидаются на федеральных трассах в пяти регионах России, в том числе в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Для борьбы со стихией в этих регионах подготовлено 469 единиц дорожной техники.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие выходные дни на федеральных трассах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Так, в Рязанской и Тамбовской областях возможны осадки - преимущественно, в виде снега при минусовой температуре. В Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях - снег с дождем, местами туман при переходе температуры воздуха от плюсовых показателей к минусу.

Дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим повышенной готовности. В Волгоградской на борьбу со стихией готовы выйти 159 единиц спецтехники.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.