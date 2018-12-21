Ливень, время и футбол: жители Волгограда назвали главные события уходящего года





Жители Волгограда назвали главным событием года футбольный чемпионат мира, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные сервиса SuperJob. По материалам исследования, чемпионат отметили 84% опрошенных волгоградцев.

О смене часового пояса упомянули 3%. Еще 3% опрошенных назвали важным событием открытие стадиона "Волгоград Арена" к ЧМ-2018. А 2% опрошенных год запомнился сильным летним ливнем, который привел к обрушению склона под стадионом. Празднование Дня Победы отметили 2% волгоградцев. По 2% жителей назвали главным событием года выборы президента, пенсионную реформу и ремонт дорог.

Всего в российских мегаполисах было опрошено 15000 человек. Отмечается, что города-хозяева чемпионата мира: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара - жили футболом, все остальные события отодвинулись на второй план. В Воронеже, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске на первом месте — политика: выборы, громкие отставки и назначение преемников. В Красноярске и Перми главным в уходящем году стал ремонт автодорог.

Повышение пенсионного возраста в наибольшей степени встревожило жителей двух столиц. Жители других городов-миллионников пенсионную реформу в качестве главного события года называли значительно реже. 2018 год, к счастью, не принес серьезных природных катаклизмов, лишь жители Уфы и Челябинска были немного взволнованы землетрясением на Урале. К чемпионату мира в городах-хозяевах открывали новые станции метро и стадионы, ремонтировали дороги.



