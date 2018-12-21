Ливень, время и футбол: жители Волгограда назвали главные события уходящего года

Аналитика 21.12.2018 16:05
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21.12.2018 16:05
Жители Волгограда назвали главным событием года футбольный чемпионат мира, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные сервиса SuperJob. По материалам исследования, чемпионат отметили 84% опрошенных волгоградцев.
О смене часового пояса упомянули 3%. Еще 3% опрошенных назвали важным событием открытие стадиона "Волгоград Арена" к ЧМ-2018. А 2% опрошенных год запомнился сильным летним ливнем, который привел к обрушению склона под стадионом. Празднование Дня Победы отметили 2% волгоградцев. По 2% жителей назвали главным событием года выборы президента, пенсионную реформу и ремонт дорог.
Всего в российских мегаполисах было опрошено 15000 человек. Отмечается, что города-хозяева чемпионата мира: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара - жили футболом, все остальные события отодвинулись на второй план. В Воронеже, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске на первом месте — политика: выборы, громкие отставки и назначение преемников. В Красноярске и Перми главным в уходящем году стал ремонт автодорог.
Повышение пенсионного возраста в наибольшей степени встревожило жителей двух столиц. Жители других городов-миллионников пенсионную реформу в качестве главного события года называли значительно реже. 2018 год, к счастью, не принес серьезных природных катаклизмов, лишь жители Уфы и Челябинска были немного взволнованы землетрясением на Урале. К чемпионату мира в городах-хозяевах открывали новые станции метро и стадионы, ремонтировали дороги.
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