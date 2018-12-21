Острую проблему незаконного оборота наркотиков обсудили в Волгограде



Форум, посвященный вопросу противодействия незаконному обороту наркотиков, состоялся сегодня в прокуратуре Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме сотрудников надзорного органа в нем приняли участие представители власти, МВД, здравоохранения региона, общественные организации и студенты.

Особое внимание прокурор области Макси Ершов уделил профилактике проблемы на всех уровнях. Только карательными мерами ничего добиться нельзя, отметил Ершов.

Все участники форума сошлись во мнении, что схемы распространения наркотиков изменились. Преступники все чаще начинают использовать в своих целях сеть Интернет, в которой в основном и общается современная молодёжь. Именно пресечения продажи зелья через Сеть - самый важный аспект борьбы с оборотом наркотиков.