Происшествия

На «танцующем» мосту в Волгограде разбились три машины

Происшествия 21.12.2018 15:13
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21.12.2018 15:13


На мосту через реку Волга разбились три машины: две легковушки и одни кроссовер. Как сообщает ИА «Высота 102», машины «раскидало» на обе полосы движения — на мосту собралась многокилометровая пробка. 

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