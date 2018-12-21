Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Волгограде

28-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске, был задержан полицейскими Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление, которое инкриминируется мужчине, было совершено в Тюмени.
Происшествия 21.12.2018 14:54
580 4
21.12.2018 14:54
28-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске, был задержан полицейскими Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление, которое инкриминируется мужчине, было совершено в Тюмени.
28-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске, был задержан полицейскими Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление, которое инкриминируется мужчине, было совершено в Тюмени.
По данным следствия, подозреваемый приехал в Тюмень на заработки. Жить пришлось в съемной квартире. Найти хорошую работу у молодого человека не получилось. Поэтому он решил вернуться домой — в Волгоград.
Но денег на билет не хватало. Поэтому он решил похитить 8 тысяч рублей с банковской карты хозяйки квартиры.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
15194 0
07.12.2018 09:29
10111 11
22.11.2018 21:00
14253 0
На «танцующем» мосту в Волгограде разбились три машины21.12.2018 15:13
Происшествия 21.12.2018 15:13
255 Обсудить
Жительница Волгоградской области потеряла крупную сумму на покупке яиц в Интернете21.12.2018 14:30
Происшествия 21.12.2018 14:30
659 3 Обсудить
В Волгограде ищут невернувшуюся с прогулки женщину с инвалидностью21.12.2018 13:23
Происшествия 21.12.2018 13:23
1032 Обсудить
При пожаре в частном доме в Волгоградской области погибли два человека21.12.2018 11:54
Происшествия 21.12.2018 11:54
665 1 Обсудить
В Волгоградской области на трассе сгорел автомобиль21.12.2018 09:53
Происшествия 21.12.2018 09:53
2490 Обсудить
Иномарка снесла знак "Волгоград" на въезде в город и улетела в овраг20.12.2018 16:42
Происшествия 20.12.2018 16:42
4992 3 Обсудить
В Волгограде водитель фуры «забыл» свой груз на дороге: пострадала легковушка20.12.2018 14:50
Происшествия 20.12.2018 14:50
2213 1 Обсудить
В Волгограде прямо на улице у мужчины украли компьютер20.12.2018 13:27
Происшествия 20.12.2018 13:27
1791 1 Обсудить
Волгоградец за кражу 8 упаковок рыбы и сыра может получить 4 года тюрьмы20.12.2018 10:13
Происшествия 20.12.2018 10:13
1492 14 Обсудить
В Волгограде на пешеходном переходе микроавтобус сбил 9-летнего мальчика20.12.2018 09:44
Происшествия 20.12.2018 09:44
1641 0 Обсудить
В Волгограде неизвестные разбили стекло троллейбуса19.12.2018 17:49
Происшествия 19.12.2018 17:49
2184 7 Обсудить
В Волгограде с моторного завода вынесли металл на 100 тысяч рублей19.12.2018 14:59
Происшествия 19.12.2018 14:59
2656 8 Обсудить
В Волжском дворник опустошила банковскую карту доверчивой пенсионерки19.12.2018 12:23
Происшествия 19.12.2018 12:23
1619 0 Обсудить
Лже-врачи украли у волгоградской пенсионерки крупную сумму денег19.12.2018 10:52
Происшествия 19.12.2018 10:52
1309 0 Обсудить
Бывший начальник районного отдела угрозыска Волгограда попался на взятке19.12.2018 10:31
Происшествия 19.12.2018 10:31
6989 7 Обсудить
Реклама