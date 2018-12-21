Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Волгограде



28-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске, был задержан полицейскими Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление, которое инкриминируется мужчине, было совершено в Тюмени.

По данным следствия, подозреваемый приехал в Тюмень на заработки. Жить пришлось в съемной квартире. Найти хорошую работу у молодого человека не получилось. Поэтому он решил вернуться домой — в Волгоград.

Но денег на билет не хватало. Поэтому он решил похитить 8 тысяч рублей с банковской карты хозяйки квартиры.