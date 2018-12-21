Происшествия 21.12.2018 14:30
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21.12.2018 14:30
Серьезным убытком закончилась попытка 40-летней жительницы Ленинского района купить куриные яйца по оптовой цене в Интернете. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщина стала жертвой мошенников и лишилась 171 тысячи рублей. Установлено, что пострадавшая откликнулась на объявление об оптовой продаже яиц, перечислили деньги по указанным реквизитом, но продавец на связь не вышел. Злоумышленник, получив деньги, перестал отвечать на телефонные звонки.
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