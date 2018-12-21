В двух отделениях полиции Волгоградской области поменялись руководители

Новые руководители теперь в отделениях полиции № 4 Центрального района Волгограда и в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, эти кадровые назначения вступили в силу сегодня.
Общество 21.12.2018 14:03
2292 0
21.12.2018 14:03
Новые руководители теперь в отделениях полиции № 4 Центрального района Волгограда и в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, эти кадровые назначения вступили в силу сегодня.
Новые руководители теперь в отделениях полиции № 4 Центрального района Волгограда и в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, эти кадровые назначения вступили в силу сегодня.
Отдел № 4 Центрального района города теперь возглавит подполковник полиции Олег Сергиенко. Свою службу Сергиенко начал в 1999 году с должности следователя. Прежний руководитель этого отдела полиции Александр Юрин продолжит службу, но в управлении угрозыска региона.
Также сменился руководитель Новониколаевского отдела полиции. В эту должность вступил подполковник полиции Роман Рогов. Рогов начинал службу в 1994 году. А с 2003 по 2018 год занимал руководящие должности в ОМВД России по Нехаевскому району.
Бывший руководитель Юрий Усов в связи с выслугой лет вышел на пенсию.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
26619 14
16.12.2018 12:32
31179 0
01.12.2018 17:48
22882 0
На трассах в Волгоградской области погода «подкинет» проблем21.12.2018 16:25
Острую проблему незаконного оборота наркотиков обсудили в Волгограде21.12.2018 15:54
Волгоградские комсомольцы "втемную" выразят протест против повышения проезда21.12.2018 15:15
В Волгоградской области среди плательщиков за капремонт появились новые льготники21.12.2018 13:01
Мошенники продолжают в Волжском «заботиться» о здоровье стариков21.12.2018 12:10
Успеть за 20 минут: гордума Волгограда приняла важные для города решения пакетом21.12.2018 10:31
Волгоградец задал вопрос президенту Владимиру Путину про «Качу»20.12.2018 13:32
В трех районах Волгограда «зачищают» территорию20.12.2018 12:40
В Волгограде на Семи ветрах построят школу, детские сады и поликлинику20.12.2018 10:50
Четырехэтажка в Волгограде «потеет» из-за залитого подвала19.12.2018 20:03
Депутаты Волгоградской гордумы пошли в суд на УФАС19.12.2018 15:45
За последние три месяца должники погасили фонду капремонта Волгоградской области свыше 200 млн рублей19.12.2018 14:38
Гипермаркет в Волгограде заплатит 300 тыс рублей за торговлю испорченным молоком19.12.2018 11:00
В Волгограде общественникам озвучили новый мусорный тариф для населения18.12.2018 16:40
Забытый в Волгоградской области поезд до Урюпинска «забуксовал» в коридорах власти18.12.2018 16:39
Реклама