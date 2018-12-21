В двух отделениях полиции Волгоградской области поменялись руководители



Новые руководители теперь в отделениях полиции № 4 Центрального района Волгограда и в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, эти кадровые назначения вступили в силу сегодня.

Отдел № 4 Центрального района города теперь возглавит подполковник полиции Олег Сергиенко. Свою службу Сергиенко начал в 1999 году с должности следователя. Прежний руководитель этого отдела полиции Александр Юрин продолжит службу, но в управлении угрозыска региона.

Также сменился руководитель Новониколаевского отдела полиции. В эту должность вступил подполковник полиции Роман Рогов. Рогов начинал службу в 1994 году. А с 2003 по 2018 год занимал руководящие должности в ОМВД России по Нехаевскому району.

Бывший руководитель Юрий Усов в связи с выслугой лет вышел на пенсию.



