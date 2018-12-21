



С 1 января 2019 года расширен перечень льготных категорий граждан, оплачивающих капремонт жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной думы, сегодня на последнем в уходящем году заседании парламента депутаты предоставили 50%-ую скидку на оплату капитального ремонта семьям, где вместе с людьми старшего поколения проживают неработающие инвалиды первой и второй групп.

Согласно действующей редакции закона, право на возмещение половины взноса на капремонт имеют граждане, достигшие 70 лет. Жителям, которым исполнилось 80 лет, данные платежи компенсируются полностью. Помимо возрастного критерия предусмотрены и другие условия – компенсацию могут получить одинокие неработающие граждане, а также семьи совместно проживающих неработающих пенсионеров, из которых хотя бы один достиг указанного возраста. На компенсацию данных мер соцподдержки в бюджете региона на 2019 год заложено 6 млн рублей. Новые льготы потребуют дополнительно еще 570 тысяч рублей. В 2018 году компенсацией по уплате взносов на капремонт воспользовалось около 30 тысяч жителей региона. Напомним, данная льгота носит заявительный характер.

Напомним, с нового года плата за капремонт многоквартирных домов в Волгоградской области возрастет с 5,9 рубля до 6,13 рубля в месяц за один квадратный метр жилплощади.



