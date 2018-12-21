Два человека погибли при пожаре в частном доме в хуторе Кругловка Нехаевского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, тела погибших были обнаружены при разборе завалов.
Происшествия 21.12.2018 11:54
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21.12.2018 11:54
Два человека погибли при пожаре в частном доме в хуторе Кругловка Нехаевского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, тела погибших были обнаружены при разборе завалов.
Два человека погибли при пожаре в частном доме в хуторе Кругловка Нехаевского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, тела погибших были обнаружены при разборе завалов.
Во время пожара у деревянного частного дома обвалилась крыша. Полностью ликвидировать огонь удалось рано утром, в 7:23.
Все подробности происшествия устанавливаются.
Сотрудники МЧС в очередной раз призывают быть внимательными и осторожными. Стоит помнить, что основными причинами пожаров является пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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