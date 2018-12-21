

Два человека погибли при пожаре в частном доме в хуторе Кругловка Нехаевского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, тела погибших были обнаружены при разборе завалов.

Во время пожара у деревянного частного дома обвалилась крыша. Полностью ликвидировать огонь удалось рано утром, в 7:23.

Все подробности происшествия устанавливаются.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают быть внимательными и осторожными. Стоит помнить, что основными причинами пожаров является пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.