Происшествия

В Волгоградской области на трассе сгорел автомобиль

Происшествия 21.12.2018 09:53
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21.12.2018 09:53


Автомобиль "Скания" сгорел на трассе Р-22 во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС России, сообщение о возгорании автомобиля 1992 года выпуска поступило в оперативные службы накануне поздно вечером. Пожар ликвидировали за 20 минут. Сообщается, что возгорание авто произошло из-за короткого замыкания электрической проводки. Погибших и пострадавших нет.

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