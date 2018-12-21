Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде пенсионеры проходят спецподготовку по борьбе с мошенниками

Аналитика 20.12.2018 20:01
18789 5
20.12.2018 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: тарифы на вывоз мусора утверждены, волгоградские коммунисты хотят и не могут, прокуроры движутся вперед и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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