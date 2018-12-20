Расследования

Жителя Волгограда отправили в тюрьму за убийство соседа в коммуналке

Расследования 20.12.2018 16:49
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20.12.2018 16:49


К 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда по фамилии Одинаев, который забил до смерти соседа в коммунальной квартире. Как сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде, приговором суда с Одинаева взыскано в пользу супруги убитого 657 925 рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения причиненного материального ущерба.
Следствием и судом установлено, что 6 июня этого года Одинаев в ходе бытового конфликта с соседом нанес ему не менее двух ударов в голову и толкнул, в результате мужчина упал на пол. Затем Одинаев нанес соседу еще не менее 11 ударов ногами в область туловища. От полученных травм пострадавший скончался. Подсудимый Одинаев в суде свою вину признал полностью. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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