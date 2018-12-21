



Самый короткий день в году и самый светлый праздник. 22 декабря страна отмечает День энергетика. Тысячи волгоградцев связали свою судьбу с этой ответственной и нелегкой профессией – именно стараниями энергетиков в наших домах и на предприятиях есть свет и тепло.

И те из них, с кем мы встретились накануне профессионального праздника, ничуть не жалеют о своем профессиональном выборе.

О самом важном в профессии и слагаемых успеха мастерства ИА «Высота 102» рассказали работники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».





Вот уже 9 лет работает в сервисном центре «Волгоградэнергонефть» Александр Смотров. Успешно завершив учебу на электроэнергетическом факультете ВолГАУ, начинал работать электромонтером, а сейчас «дорос» до инженера 1 категории ПТО. Александр неоднократно побеждал в конкурсах профессионального мастерства, и очень ценит корпоративную солидарность. «Очень важно в профессии – поддержка коллектива. Коллектив у нас отличный, дружный. И с постоянным стремлением повышения профессиональных знаний. Именно это и является залогом успеха предприятия», - считает Александр.





Даниилу Чурзину 30 лет, он - слесарь-ремонтник участка № 1 цеха № 2 сервисного центра «Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». «Лучший по профессии» - это звание он получал не раз. И всё благодаря поддержке коллег и близких. «Желаю всем своим товарищам стабильной и безаварийной работы, в нашей работе это очень важно», - говорит Даниил.





Более 30 лет работы на предприятиях ЛУКОЙЛа, из них 14 лет - в сервисном центре - таков стаж оператора товарного участка № 5 цеха №3 Юлии Горбач.

«С 1987 года я работала на разных участках предприятия, и везде меня окружают хорошие люди, получаю огромное удовольствие от своей работы. Это и есть секрет моего долголетия в профессии», - рассказывает Юлия, которая еще и является по совместительству профоргом.

Константин Марышев уже 8 лет трудится в энергетике. И неоднократно доказывал свой высокий профессионализм, побеждая в региональных конкурсах на звание лучшего старшего машиниста турбинного отделения. Сейчас Константин - начальник смены котлотурбинного цеха участка оперативного персонала службы эксплуатации Волгоградской ТЭЦ-2 - основного источника надежного теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и заканальной части Красноармейского района Волгограда. По мнению Константина, самое важное в профессии – ответственность, дисциплина и внимательность. «Без этих качеств энергетикам нельзя – последствия могут быть тяжелыми», - считает он.

Начальник смены электростанции Волгоградской ТЭЦ-2 Андрей Товкес считает, что самое важное в профессии – это желание работать и знание всех процессов в теплоэнергетике. И здесь важен опыт: как свой личный, так и передаваемый старшими товарищами. «Как правило, в нашей отрасли все, независимо от уровня образования, начинают с нижестоящих должностей. Поскольку, если ты хочешь стать настоящим руководителем – должен знать работу подчиненных изнутри. Горжусь, что именно на нашей станции очень высокий уровень подготовки специалистов, отличная молодежь, и всегда можно рассчитывать на помощь и поддержку коллектива», - высказал свое мнение Андрей Владимирович, отмеченный благодарственным письмом ПАО «ЛУКОЙЛ» за профессионализм.

ИА «Высота 102 присоединяется к этим пожеланиям. С профессиональным праздником, энергетики!



