Банк «Возрождение» запустил сервис бесконтактных платежей Apple Pay. Об этом ИА «Высота 102» рассказала заместитель председателя правления банка Наталья Шабунина: «Проект удалось реализовать в том числе благодаря новым возможностям, которые банк получил, став государственным (прим. ред.: в октябре «Возрождение» вошел в крупнейшую финансовую группу ВТБ).





Apple Pay — это лёгкий и безопасный платёжный инструмент, который позволяет оплатить покупку в одно касание телефона к платежному терминалу. Владельцы карт Master Card, выпущенных банком «Возрождение», получили возможность оплачивать свои покупки посредством iPhone, iPad и Apple Watch.