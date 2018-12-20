Экономика

Банк «Возрождение» запустил сервис бесконтактных платежей

Экономика 20.12.2018 15:53
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20.12.2018 15:53

Банк «Возрождение» запустил сервис бесконтактных платежей Apple Pay. Об этом ИА «Высота 102» рассказала заместитель председателя правления банка Наталья Шабунина: «Проект удалось реализовать в том числе благодаря новым возможностям, которые банк получил, став государственным (прим. ред.: в октябре «Возрождение» вошел в крупнейшую финансовую группу ВТБ).

Apple Pay  — это лёгкий и безопасный платёжный инструмент, который позволяет оплатить покупку в одно касание телефона к платежному терминалу. Владельцы карт Master Card, выпущенных банком «Возрождение», получили возможность оплачивать свои покупки посредством iPhone, iPad и Apple Watch.

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