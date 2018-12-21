Экономика

Обойдёмся без новогодних премий: проект «Арт-трейдинг» зарабатывает, несмотря на проблемы в экономике

Экономика 21.12.2018 08:23
387 0
21.12.2018 08:23


А у вас будет новогодняя премия? Опросы свидетельствуют: скорее всего, нет. Проект «Арт-трейдинг» о премиях в конце года не думает: стоит задача выйти к праздникам на уровень в 20% прибыли. 
Как российский журналист зарабатывает на интернет-торговле и почему это может быть интересно вам — рассказываем.

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